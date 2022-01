Tandartsbezoekje eindigt voor Ege (13) met chemokuren in het ziekenhuis

Over Mijn Lijk Vijf keer werd Francis (33) wegge­stuurd met migraine, maar het bleek een hersentu­mor

Ze had graag een wereldreis gemaakt of misschien moeder willen worden. Maar door de meest kwaadaardige soort hersenkanker is de 33-jarige Francis Pattiruhu ongeneeslijk ziek. Francis is te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk.

