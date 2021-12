Tankstation Nunspeet overvallen op kerstavond: medewerker Frenk moest het 's ochtends van een klant horen

Woedende reacties nadat man leven van baby in gevaar brengt: ‘Geschifte actie’

Woedende reacties en een roep om zwaardere straffen. Er wordt verontwaardigd gereageerd op de automobilist die het leven van een te vroeg geboren baby in gevaar bracht door een ambulance in Rotterdam nodeloos op te houden. FNV-bestuurder Cor de Beurs heeft er geen goed woord voor over. ,,Je blijft met je handen van zorgverleners af, ook verbaal.’’

23 december