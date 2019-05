Tas van vermiste Anja uit Katwijk in het water gevonden

Anja Schaap verliet woensdag na 01.00 uur café In Den Blauwen Bock in Katwijk. Ze zou lopend naar huis zijn gegaan. Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk. Mogelijk is ze bij iemand in de auto gestapt, schrijft een familielid op Facebook. De politie spreekt vanaf het begin van een ‘urgente vermissing’.



Via sociale media is een grote zoekactie op touw gezet. Betrokkenen hebben onder meer haar woonwijk Rijnsoever uitgekamd en zijn in de nabijgelegen duinen gaan zoeken. De politie in Katwijk zegt de hulp ten zeerste te waarderen, maar schrijft ook dat er collega’s met speurhonden actief zijn die hun werk moeten kunnen doen. De vele online reacties zouden ook zorgen voor chaos, schrijft een familielid.