Tattoobaas Stefan jonast petjesdief haven in, politie pakt zeiknatte dader op

Een dief heeft nauwelijks kunnen genieten van het petje dat hij stal bij Tattoo Pijkie in Harderwijk. Sterker nog, hij vond zich minuten later in de haven. Toen hij eruit klom, werd de zeiknatte dader ook nog eens zonder pet ingerekend door de politie.

Inmiddels zijn agenten aan het zoeken naar een wapen in de haven.

Tattooshophouder Stefan van Pijkeren was vrijdagmiddag aan het werk toen een man zijn zaak binnenwandelde en een beroving aankondigde. ,,Hij riep: ‘Dit is een overval’, om vervolgens naar een petje te grijpen de tent uit te sprinten.”

De achtervolging werd daarop ingezet door de eigenaar en twee andere personeelsleden van Tattoo Pijkie. ,,We hebben hem te pakken gekregen en hebben hem vervolgens de haven in gejonast. Daar klom hij zeiknat uit. De politie was toen al gearriveerd om hem in te rekenen.”

Frons

De tattoobaas doet zijn verhaal nadat hij eerder in de middag met fronsende wenkbrauwen in de media vernam dat het een overval met een steekwapen betrof, zoals de politie aan correspondenten van de Stentor meldde. ,,Hij kondigde de overval wel aan, maar we hebben geen mes of iets gezien. Ook niet toen we hem grepen. Ik weet dus niet of hij gewapend was.”

Van Pijkeren was vrij snel weer aan het werk. ,,We kunnen er nu in ieder geval nog een beetje om lachen. Reden tot paniek is in ieder geval niet. Het is allemaal goed afgelopen en ik denk dat hij zijn lesje wel heeft geleerd.”

Doorweekt

De doorweekte dief werd aan de rand van de haven dus aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie was later in de middag in de haven nog wel op zoek naar een eventueel (steek)wapen.