Tbs’er uit Nijmeegse Pompekliniek ontsnapt tijdens begeleid verlof

Een zedendelinquent uit de Pompekliniek in Nijmegen is maandag ontsnapt. De man ging ervandoor toen hij tijdens begeleid verlof met zijn begeleider buiten de kliniek was, meldt de Pompestichting.

Zijn advocaat Job Knoester bevestigt dat het om Bert O. gaat, een man die over een periode van meer dan 15 jaar in vier verschillende tbs-klinieken heeft gezeten. De tbs’er heeft meerdere minderjarigen lastiggevallen. Waarvoor O. is veroordeeld, wil Knoester niet meedelen.

O. fietste weg bij zijn begeleidster. ,,Om zich te onttrekken aan het verlof”, aldus een woordvoerster van de Pompekliniek. Volgens haar ‘was het niet de verwachting’ dat de man zou ontsnappen.

Frustratie

Knoester zegt niet te weten waarom zijn cliënt ervandoor is gegaan. ,,Toch verwacht ik geen ongelukken. Hij is niet iemand die acuut gevaarlijke dingen doet. Bij eerdere delicten was er altijd een langdurige aanloop.” Hij zegt dat O. mogelijk uit frustratie is gevlucht. Knoester geeft aan dat de zogeheten forensische zorg al langer onder druk staat en tbs’ers door onder andere langere wachtlijsten uitzichtloosheid kunnen ervaren.

De organisatie laat weten dat direct 112 is gebeld en dat een speciaal politieteam op zoek is naar de tbs’er. De kliniek heeft maandag vanwege de ontsnapping alle verloven ingetrokken. ,,Dat is standaardprocedure om verdere onrust te voorkomen.”

Vorig jaar

Vorig jaar november ontsnapte ook een tbs’er uit de Pompekliniek tijdens een begeleid verlof. De 32-jarige man stak toen een 27-jarige vrouw neer. En vorig jaar juni ontsnapten Sherwin W. en Luciano D. uit dezelfde Nijmeegse kliniek. D. werd na negen dagen in Den Haag aangehouden. W. is in februari in Spanje opgepakt.