Te hopen dat experts een betere antenne ontwikkelen voor gevolgen van hun openbare debatjes

Kort geding wiettelers om ‘oneerlijke loting’

31 december Negen aspirant-wiettelers hebben een kort geding aangespannen tegen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie over de wietproef. De telers zijn het niet eens met de manier waarop de loting is gegaan. Dat zegt advocaat Errol Opering in het NOS Radio 1 Journaal. De zaak dient op 7 januari.