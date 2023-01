Te veel opnames in korte tijd, patiënten overnachten noodgedwongen op spoedeisende hulp: ‘Dit wil je niet’

Normaal gezien ligt iemand die op de spoedeisende hulp (SEH) terechtkomt daar gemiddeld een uur of twee à drie. Als iemand te ziek is om weer naar huis te mogen, moet diegene worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar dat lukt de afgelopen weken vaak niet. ,,Dit weekend lagen patiënten tot wel twaalf uur op de spoedeisende hulp. Sommigen moesten zelfs overnachten om op een opname in het ziekenhuis te wachten. Dat wil je echt niet.”

Schreeuwen van de pijn

Waarom is dit zo onwenselijk? ,,De SEH is niet ingericht voor een langdurig verblijf van een patiënt”, vertelt Baden. ,,Dat zie je in de kleine dingen, die wel veel impact hebben. Zo heeft de SEH geen douche en geen etenskar. Er is niet altijd iemand direct beschikbaar om te helpen met de gang naar het toilet. Er komen ook midden in de nacht mensen binnen die onrustig zijn of schreeuwen van de pijn. Je hebt hier geen garantie op een goede nachtrust, omdat het op deze afdeling eigenlijk altijd leeft. Dat is gewoon niet prettig.”

De situatie is volgens Baden momenteel zo schrijnend dat geplande opnames in het ziekenhuis worden uitgesteld zodat er ruimte is voor alle ongeplande opnames vanaf de SEH.

Deuren sluiten

In de afgelopen weken moesten spoedeisende hulpposten van ziekenhuizen vaker de deuren sluiten dan gewoonlijk als gevolg van de griepepidemie, zo meldde Baden eerder aan het ANP. De doorstroom van patiënten vanuit de SEH naar een afdeling stokt sinds een aantal weken.

Dat heeft volgens Baden verschillende oorzaken. ,,Er zijn te veel patiënten die tegelijk moeten worden opgenomen met een virusinfectie, zoals griep, RS of corona. Verder is er een tekort aan personeel, zowel als gevolg van langdurige uitval door corona (long covid en burn-out), maar ook door de tekorten die er al waren en ook personeel wordt ziek van de vele virussen.” Ten slotte is er volgens Baden minder uitstroom uit het ziekenhuis, doordat ook in de wijkzorg, bij de huisarts en in verpleeghuizen een toename van patiënten is. ,,Daarbovenop komen nog de aanhoudende personeelstekorten en de hoge werkdruk.”

Een oplossing is er volgens Baden niet snel. ,,En dat is heel teleurstellend. Jarenlang zien we dit probleem steeds groter worden, maar we doen er niets aan om het te voorkomen. Het is doodzonde dat we onze mensen steeds maar weer onder hele hoge druk laten werken.” Door het personeelstekort moest de spoedeisende hulp van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer in oktober voor een deel van de week de deuren sluiten: een unicum. Baden vreest voor vergelijkbare situaties. Hij zucht: ,,Tien jaar geleden hoorde je dit soort problemen nooit.”

Röntgenfoto

Door de griepepidemie komen artsen voor moeilijke keuzes te staan. Er wordt nu vaak gekeken welke zorg wel en niet geleverd kan worden. Dat betekent in een relatief onschuldig geval misschien dat iemand met een gebroken teen niet altijd meer een röntgenfoto krijgt om te kijken hoe de breuk eruitziet. ,,Dat maakt voor iemands gezondheid geen verschil, want om een teen hoeft geen gips”, zegt Baden. Iemand moet een paar weken een stevige schoen dragen, om daarna te bepalen of het bot goed is geheeld.

Minder onschuldig is het als een huisarts beslist om iemand met een fikse blaasontsteking nog wat langer thuis te laten, omdat er op de spoedeisende hulp geen plek is voor een beoordeling. ,,Vaak gaat dat goed, maar soms wordt iemand dan misschien zo ziek dat diegene uiteindelijk een week in het ziekenhuis moet liggen.” Baden hoort van sommige collega’s al dat patiënten zieker binnenkomen dan in het verleden, doordat er later zorg voorhanden is. ,,Het systeem kraakt aan alle kanten.”

