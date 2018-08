‘Te vroeg voor conclusies rond kliniek Den Dolder’

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie in een reactie op het nieuws in deze krant dat er nog altijd sprake is van grove misstanden in de kliniek die eerder Altrecht Aventurijn heette. ,,Afgesproken is dat de kliniek elke drie maanden rapporteert aan de inspecties. Dat is eind mei voor het eerst gebeurd. Daarin staat dat er stappen worden gezet, maar dat er nog zaken niet goed gaan.”