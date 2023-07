Tegenvaller voor justitie: GGZ mag info over Theodoor V. (verdacht van doden 20 patiënten) geheimhouden

Volgens de rechtbank moet het OM nu al genoeg informatie hebben om onderzoek te doen. De gespreksverslagen bevatten, aldus de rechtbank, niet zulke cruciale informatie dat de GGZ daarvoor, bij hoge uitzondering, zijn geheimhoudingsplicht nog verder moet schenden.

Theodoor V. werd half maart aangehouden. Hij zou tijdens een gesprek met GGZ Drenthe meerdere malen hebben gezegd dat hij als verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen tijdens de coronapandemie twintig patiënten zou hebben gedood. Hij zou dat hebben gedaan om ze uit hun lijden te verlossen. Waarom V. cliënt was bij GGZ Drenthe, is niet bekend. Hij werkte al een tijdje niet meer toen hij werd aangehouden.

Probleem voor justitie is dat Theodoor V. geen namen van zijn slachtoffers heeft genoemd. En er is ook geen ‘naar zijn slachtoffers herleidbare’ informatie. Daarom moet justitie in de dossiers van tientallen patiënten op zoek naar ‘afwijkende informatie’. Een heikel karwei, omdat vooral in het begin van de coronapandemie het ziekteverloop soms erg grillig en onvoorspelbaar was.

Tot nu toe blijft er veel onduidelijk rond de zaak. Theodoor V. zit ook niet meer in voorlopige hechtenis en volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot ontkent hij inmiddels twintig mensen om het leven te hebben gebracht.

GGZ: Wel justitie gewaarschuwd, geen stukken inleveren

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er meer aan de hand is en wil alle informatie hebben van GGZ Drenthe. Die verzet zich daartegen vanwege op privacy van de cliënten gebaseerd beroepsgeheim en diende daarom een klaagschrift in. De GGZ heeft destijds wel de beslissing genomen om politie en justitie te waarschuwen, maar weigert alle stukken die over Theodoor V. gaan aan justitie te geven. De rechtbank geeft de GGZ dus gelijk.

Advocaat Sébas Diekstra, die een aantal nabestaanden bijstaat van mensen die mogelijk zijn overleden door toedoen V., laat in een reactie op de beslissing weten dat zijn cliënten ‘diep teleurgesteld zijn’.

Diekstra: ,,Het is GGZ Drenthe geweest die de geheimhoudingsplicht heeft doorbroken en beperkte informatie over verdachte heeft gedeeld, over verklaringen die hij afgelegd zou hebben over het beëindigen van levens. Nu kiezen zij er kennelijk voor om niet méér informatie te verstrekken waardoor het strafrechtelijk onderzoek ernstig bemoeilijkt wordt.”

Verdachte kán zelf toestemming geven

De verdachte zou ook nog zelf toestemming kunnen geven aan GGZ Drenthe om de geheimhouding te doorbreken. Diekstra: ,,Als verdachte van zulke ernstige strafbare feiten, kan het ook in zijn belang zijn om de GGZ toestemming te geven de geheimhouding te doorbreken. Dit om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het onderzoek zo grondig mogelijk zal worden verricht. Daartegenover staat dat het natuurlijk ook in het belang van een verdachte kan zijn om juist geen toestemming te geven.’’

Het Openbaar Ministerie kan nog in cassatie tegen de uitspraak.

