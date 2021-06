Tekort aan personeel zó nijpend dat horecabaas gratis appartement aanbiedt

Het tekort aan personeel in kroegen en restaurants is zo groot, dat sommige ondernemers van alles uit de kast halen. Zo wordt zelfs gratis woonruimte aangeboden in Winterswijk om nieuwe medewerkers te trekken.

Een gemeubileerd appartement, zonder huur, met verschillende kamers en een balkon dat uitkijkt over de Markt. Terwijl je ook nog geld verdient als medewerker van het onderliggende restaurant La Promenade. Dat bijzondere aanbod doet de Winterswijkse horecabaas Hans Tenbergen op Facebook.

,,Ik heb helaas nog geen enkele reactie gehad, dat valt me wel een beetje tegen eigenlijk", zegt de 60-jarige eigenaar van La Promenade, sinds 1985 gevestigd in het Winterswijkse centrum.



Tenbergen doet het aanbod, nu hij merkt dat veel mensen de horeca hebben verlaten als gevolg van de corona-lockdown. En daardoor komen veel restaurants en cafés in de problemen.



,,Personeel krijgen is niet moeilijk, goed personeel krijgen, dát is moeilijk”, zegt Teun ten Have van Toppers Doetinchem, een bureau dat horeca-personeel opleidt en levert. ,,Want iedereen kan een colaatje inschenken, maar niet iedereen kan met drie of vier borden tegelijk op de arm lopen.”

Telefoon roodgloeiend en mail stroomt over

Dat horecazaken naarstig op zoek zijn naar medewerkers, is bij Toppers goed te merken. ,,De telefoon staat roodgloeiend en de mail stroomt over met aanvragen. Er is echt meer dan voldoende werk”, zegt Ten Have.

Het personeelstekort in de horecabranche komt doordat veel mensen ander werk zijn gaan doen, toen de horeca goeddeels dicht zat als gevolg van de coronalockdown. ,,Ook in andere sectoren is er een personeelstekort, maar de horeca komt acuut in de problemen”, constateert Nardy Kemperman van het Achterhoekse uitzendbureau Seesing Flex. ,,Want het is fantastisch dat de horeca weer open is, maar er moeten wel mensen zijn die jouw biertje tappen en op het terras komen brengen.”

In Winterswijk heeft Hans Tenbergen nu negen mensen in dienst bij La Promenade. ,,Dat zijn topcollega’s die allemaal erg bereid zijn te werken, maar het zijn er eigenlijk wel twee te weinig”, zegt hij.

Altijd werk in de horeca

En dat is het probleem volgens Ten Have van Toppers in Doetinchem: het serviceniveau in sommige zaken wordt minder, omdat mensen minder snel en deskundig worden bediend. Het horecabureau is nu bezig met het trainen van mensen, zodat die snel in de horeca aan de slag te kunnen.

En nog altijd worden er volop mensen gezocht. Ten Have: ,,Het maakt niet uit of je 18 of 68 bent: als je bereid bent aan de slag te gaan, is er altijd werk in de horeca. Zeker nu.”

Dát weet Tenbergen maar al te goed. Hij hoopt op reacties op zijn aanbod, zodat hij weer wat ruimer in zijn mensen komt te zitten. ,,Zie het als een werkvakantie in de Achterhoek: vier dagen werken, drie dagen vrij. Gratis wonen in Winterswijk met uitzicht over de Markt, en tussendoor ook nog geld verdienen. Dat is toch een top-aanbod?”

Biertje op terras paar cent duurder, koks vragen topsalaris Volledig scherm Robby Welling. © Jan Ruland van den Brink Een biertje wordt niet ineens fors duurder in de horeca. En de salarissen voor horecamedewerkers stijgen ook niet ineens gigantisch, nu er een personeelstekort is in de branche. ,,Die indruk heb ik niet, nee”, zegt Robby Welling, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Doetinchem en eigenaar van Stadscafé Simons. ,,We komen natuurlijk ook net uit een crisis, dus het is voor veel zaken niet eens mogelijk om nieuw personeel direct volle bak te betalen.” Welling ziet wel dat koks, die weer overal aan het werk kunnen nu de restaurants weer vol zitten, profiteren van hun luxepositie en topsalarissen vragen. ,,Koks weten dat zij in een machtspositie zitten omdat er veel vraag is naar hun werk. Daar maken ze gebruik van”, zegt Welling. En hoewel de horeca de afgelopen maanden veel omzet is misgelopen, lijken de prijzen voor een drankje niet ineens gigantisch te gaan stijgen om dat goed te maken. Wel hebben de meeste brouwerijen de inkoopsprijs van bier licht verhoogd. Enorme gevolgen voor de prijs van een biertje op het terras heeft dat niet. ,,Bij ons is de inkoopsprijs gestegen met 3,5 procent”, zegt Welling. ,,Dat wordt uiteindelijk wel doorgerekend, maar dat gaat slechts om een paar cent per glas.”