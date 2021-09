Tekort van ruim 150 miljoen bij politie: ‘Ontzettend pijnlijk juist nu te bezuinigen’

Studenten boos op Inholland over stopzetten opleiding: ‘Voelen ons misleid’

1 september Een groepje studenten is boos op hogeschool Inholland omdat de stekker is getrokken uit hun lerarenopleiding. Probleem is dat de getroffen studenten hun studie nog net niet hebben afgerond. Ze voelen zich nu misleid door de onderwijsinstelling en eisen een oplossing.