‘Teleurstellend dat spoedhulp niet in ziekenhuis Lelystad blijft’

Als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, blijven inwoners er terechtkunnen voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken. Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde zijn er voorlopig niet haalbaar.

Minister Bruins (Medische Zorg) zegde onlangs toe er alles aan te doen om de acute zorg, de verloskundige zorg en de basiszorg in Lelystad te behouden, maar krijgt dat niet voor elkaar. Er is volgens hem op dit moment onvoldoende personeel. Zo zijn er te weinig kinderartsen in de regio en zijn voorzieningen, zoals operatiekamers en een laboratorium, niet beschikbaar in een ziekenhuis dat alleen poliklinische zorg aanbiedt, zoals St Jansdal van plan is.

In Lelystad blijft alle poliklinische zorg beschikbaar. Ook zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komt er een spoedpost waar eenvoudig letsel kan worden behandeld. Dan gaat het om bijvoorbeeld snij- en schaafwonden, hechtingen, eenvoudige fracturen, gipsen, sportletsels en het maken van röntgenfoto’s.

‘Teleurstellend’

Burgemeester Ina Adema van Lelystad vindt het teleurstellend dat acute verloskundige zorg vooralsnog niet kan worden gerealiseerd in Lelystad en dat de spoedeisende hulp niet volwaardig kan worden ingevuld.

Ze wil er echter alles aan doen om er voor te zorgen dat er toch 24 uur per dag een spoedeisende arts en operatiekamer beschikbaar is, inclusief een beddenhuis voor kort verblijf. ,,Vanuit de artsen en betrokkenen hoor ik dat realistisch is. Daar moeten we dan ook op inzetten. En wat betreft de acute verloskunde, Lelystad kende al een tekort aan kinderartsen, dat is een realiteit. Maar het spreekt voor zich dat vrouwen veilig moeten kunnen bevallen.”

Almere

Wie complexere spoedeisende hulp nodig heeft in de regio, kan terecht in Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk. Daar zijn operatiekamers en een intensive care. Dat kost weliswaar behoorlijk wat reistijd, maar dat valt nog binnen de norm. Ambulances moeten binnen 45 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn.

Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar Zilveren Kruis onderzoekt of er een eerstelijns geboortecentrum in de stad kan komen.

Slotervaart

In de brief gaat Bruins ook in op de situatie rond het failliete MC Slotervaart in Amsterdam. Patiënten die daar onder behandeling waren, krijgen binnen enkele dagen te horen welk ziekenhuis hun behandeling overneemt. ,,Het staat de patiënten uiteraard vrij een ander ziekenhuis te kiezen”, benadrukt Bruins.

Hoe de verschillende specialismen precies over andere ziekenhuizen worden verdeeld, wordt morgenochtend bekendgemaakt op de website van MC Slotervaart, kondigt Bruins aan. Op het ministerie van Volksgezondheid zijn vandaag afspraken gemaakt over de overdracht van patiënten, een ‘omvangrijke en ingewikkelde operatie’. Curatoren, ziekenhuisbestuur, verzekeraar Zilveren Kruis, inspectiediensten en de gemeente Amsterdam waren bij het overleg.