Telg uit grote ondernemersfamilie als relschopper voor de rechter

Kinder­feest­je in Enschede eindigt in bloedbad, man steekt vriendin 44 keer

2 februari Een kinderfeestje op de Blankenborghoek in Enschede eindigt in een bloedbad, als Wouter C. (41) zijn vriendin 44 keer met een mes steekt en halfdood in de keuken achterlaat. Officier van justitie Gerjan Jansen eist vijf jaar cel en tbs met voorwaarden.