Temperatuur omlaag, thermostaat omhoog: verwarming stuk

UPDATE 'Minister Wiebes gaf onjuiste informatie over kosten wind op zee'

13:28 Windparken op zee kunnen niet zonder subsidie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. De conclusie is opvallend, omdat minister Eric Wiebes in maart aan de Tweede Kamer schreef dat Nederland in 2022 de eerste windparken ter wereld krijgt die zonder subsidie draaien. Volgens de Rekenkamer ging de VVD-minister daarmee voorbij aan een belangrijk feit.