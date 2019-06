Temperatuur stuk lager dan gister: westenwind jaagt hitte weg

Strafproces tramaanslag Levenslang voor Gökmen Ta­nis?

11:23 Wat bezielde Gökmen Tanis toen hij in maart op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur opende in een tram? Is hij een doorgedraaide gek? Of een terrorist die zijn plan minutieus heeft voorbereid? Die vragen staan vanaf morgen centraal, als het strafproces tegen Tanis begint. Met vermoedelijk maar één uitkomst: een levenslange gevangenisstraf.