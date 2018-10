Tentamenstress? UvA biedt studenten knuffeltijd met puppy's

Donorkinde­ren: Verbied Spaanse IVF-kli­niek die in Nederland stellen werft

7:00 Donorkinderen willen een verbod op de activiteiten van IVF Spain in Nederland. De Spaanse vruchtbaarheidskliniek werft hier stellen met een kinderwens voor een behandeling met anonieme eiceldonoren, wat in Nederland verboden is. De Reclame Code Commissie buigt zich over de zaak.