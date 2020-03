Terminaal zieke Nick (29) en zijn Anouk moeten trouwfeest verplaatsen: ‘Het is niet anders’

De coronacrisis betekent ook voor Nick en Anouk Rikhof uit Overdinkel dat hun trouwfeest niet kan doorgaan. Het stel zou zaterdag 28 maart voor de tweede keer trouwen, omdat Nick ernstig ziek is. „Heel jammer, maar het is niet anders”, zegt Anouk.

Nick (29) en Anouk (27) werden eind januari overspoeld door reacties toen ze bekendmaakten hun huwelijksfeest te willen overdoen. Nick heeft door een hersentumor geen vooruitzichten meer beter te worden en wil samen met zijn Anouk het trouwfeest overdoen.

Destijds, in 2014, had het stel net een huis gekocht en was er geen geld om flink uit te pakken bij de bruiloft. Dat zouden ze op hun tienjarige huwelijksfeest wel doen. Die tijd is er niet meer, weten Nick en Anouk sinds december.

Doneeractie groot succes

Een inzamelingsactie voor de trouwerij leverde via een doneerwebsite in korte tijd ongeveer 18.000 euro op. „Niet normaal gewoon, hoeveel mensen geven en wat voor bedragen”, zei Nick. „We hebben er echt bij zitten huilen, zo mooi.”

Het ceremonie zou overdag in Erve Beverborg zijn, het avondfeestje in Paviljoen Lutterzand. „Dat is op beide plekken niet meer mogelijk, vanwege de coronamaatregelen”, zegt Anouk Rikhof. „Alle bruiloften zijn afgezegd. De meeste worden verplaatst naar september of oktober.”

Voorjaar