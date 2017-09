Terminale jongen weggehaald van ouders in azc

Een 10-jarige jongen is op aanraden van de kinderbescherming weggehaald van zijn ouders in het azc Emmen. Volgens advocaat Joancy Breeveld gaat het om een misverstand. Zij vertegenwoordigt de ouders morgen tegenover de kinderrechter.

De ongeneeslijk zieke en uitbehandelde Amir is geestelijk gehandicapt en lijdt aan fucosidose, een extreem zeldzame stofwisselingsziekte. Zijn ouders verzorgden hem jarenlang in het azc, totdat de jongen vorige week werd weggehaald. ,,Zonder waarschuwing'', zegt Breeveld tegen het Dagblad van het Noorden.

De ouders van Amir weten niet waar hun zoon is, behalve dat hij waarschijnlijk in een verpleeghuis verblijft. Pas mochten zij hem daar opzoeken. ,,Ze zijn toen in een geblindeerde auto naar die instelling gebracht. De ouders mogen de locatie niet weten. Waarom is ons niet duidelijk. De ouders zijn rustig, niet agressief.''

Volgens Breeveld is deze maatregel onbegrijpelijk en niet in het belang van Amir. ,,Zijn ouders zorgen, met hulp van thuiszorg, al heel lang voor hem. Juist nu hij uitbehandeld is, is het belangrijk dat hij in de vertrouwde omgeving is, bij zijn familie.''

De juiste verzorging

Breeveld zegt dat Amir is weggenomen omdat zijn ouders geen passende hulp kunnen geven. Dat besluit slaat volgens de advocaat de plank mis: ,,De ouders weten heel goed hoe ze hun zoon moeten verzorgen. Dat doen ze al jaren. De vader masseert hem en staat 's nachts op om hem vast te houden als hij het benauwd heeft.''

Quote Hem weghalen is inhumaan. Joancy Breeveld, advocaat van Amirs ouders Wat Amir volgens haar vooral nodig heeft, is zijn familie. ,,De instelling waar Amir naartoe is gebracht, heeft misschien modernere hulpmiddelen. Maar een verpleeghuis kan niet bieden wat de ouders kunnen bieden: warmte en herkenning.''



Breeveld pleit ervoor de zorg in het azc beter te maken zodat Amir terug kan naar zijn ouders. ,,Met een paar kleine aanpassingen kan dat nog wel wat worden verbeterd. Hem weghalen is inhumaan. De ouders hebben de kracht en de energie om de zorg voort te zetten. De verwachting is dat Amir nog maar een paar maanden te leven heeft. Het kan ook veel sneller voorbij zijn.''

Misverstand

Waarom besloot de kinderbescherming deze jongen naar een verzorgingstehuis te sturen? Breeveld zegt dat het door een misverstand komt. ,,Ik denk dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden. De ouders deden vaak een beroep op de huisarts. Te vaak, vond deze arts."

De advocaat denkt dat de huisarts Veilig Thuis heeft gebeld. ,,De ouders wilden een andere huisarts zoeken. Dat ging moeilijker dan verwacht. Ondertussen was Veilig Thuis ingeschakeld. Die hebben de kinderbescherming gevraagd om een spoeduithuisplaatsing. Dat is na een summier onderzoek toegewezen.”

Genuanceerde situatie

Volgens de kinderbescherming is de situatie ingewikkelder. ,,De situatie is niet van vandaag of morgen'', zegt woordvoerder Richard Bakker, ,,en de klachten kloppen. Wij hebben al langer zicht op deze situatie. De ouders worden meegenomen in het proces en zijn veelvuldig geïnformeerd over de stappen die zijn gezet.''

In afwachting van de rechtszaak morgen kan hij geen verdere informatie vrijgeven. ,,Er wordt met alle factoren rekening gehouden en morgen is de toets bij de rechter. Voor nu ligt de begeleiding van ouders en kind bij het NIDOS, de jeugdbescherming voor vluchtelingen.''

Quote De situatie ligt genuanceerder. Elsbeth Faber namens het NIDOS Gevraagd naar de zaak-Amir wacht ook het NIDOS eerst de uitspraak van de rechter af. ,,Wel kan ik zeggen dat de situatie genuanceerder ligt'', zegt woordvoerder Elsbeth Faber. ,,Over de inhoud van de zaak kan ik enkel melden dat wij een voorlopige ondertoezichtstelling hebben aangevraagd.''