Terrasgast moet geduld hebben: klant 'lijdt' onder personeelstekort

Door het nijpende personeelstekort in de horeca betekent het aanhoudend goede weer stevig aanpoten voor de cafés en restaurants. Die komen soms met 'creatieve' oplossingen, zoals binnen bestellen óf via mobiele telefoon en direct afrekenen, zodat de klant, die op een bomvol terras soms tevergeefs wacht op de bon, niet vertrekt zonder te betalen.



Want lang wachten is wel de grootste crime op het terras, weet Michael Simon van Misset Horeca. ,,En het ergste zinnetje: 'mijn collega komt zo bij u.''' Het is een luxeprobleem, maar toch. Wie van het zonnetje geniet op een terras, wil binnen afzienbare tijd een koel glas bier, wijn of fris in de hand hebben.



Vanavond presenteert Simon de Terras Top 100, waarvoor een vakjury de afgelopen weken bij vierhonderd terrassen is langsgegaan. ,,We kijken inmiddels niet meer naar of je binnen een x aantal minuten wordt geholpen, maar of dat binnen acceptabele tijd gebeurt'', legt hij uit. Dat klinkt als een versoepeling, maar dat is het niet, benadrukt de horecaspecialist. ,,Het is een gevoelskwestie. Op een vol terras op het Leidseplein is het minder erg om even te wachten dan op een leeg terras op de Veluwe. Het scheelt als je ziet dat het personeel zich het vuur uit de sloffen loopt.''

Wat óók scheelt, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels, is dat zo'n biertje eigenlijk bijzaak is. ,,Op het terras ben je samen, daar voel je verbondenheid. Dat is een sterke motivator voor geluk. Bovendien hebben we in Nederland een sociale norm: als het lekker weer is, ga je naar buiten. Je lijkt wel gek als je niet van de zon geniet. Dat we dan lang moeten wachten tot we geholpen worden, nemen we maar voor lief.''



Wat de terrastesters van Misset Horeca dit seizoen tegenkwamen, is dat het soms met de service bij het eerste drankje wel goed zat, maar dat de tweede ronde lang op zich liet wachten. ,,Het hoeft niet zo te zijn dat de bediening al voor je neus staat als je net je laatste slok op hebt, maar binnen een lekkere tijd een nieuw drankje hoort er wel bij'', zegt Simon. ,,Daar heeft de uitbater ook wat aan, want ze zeggen altijd dat het eerste drankje alleen maar geld kost en ze bij de tweede er pas aan verdienen.''

Volledig scherm Volle terrassen in de Oude Haven in Rotterdam. © ANP

Klagen

De gast accepteert meer als hij vriendelijk wordt behandeld, merkt Simon. Daar wordt flink op getraind. ,,Wij zien dat het niveau omhooggaat. Personeel dat niet alleen naar zijn handheld staart als hij of zij de bestelling opneemt, maar de klant aankijkt. Het is vriendelijker.'' Zo kan het dat Amsterdam, dat een slechte naam heeft, met vijf terrassen nu toch hofleverancier is van de Terras Top 100.



Uiteindelijk klagen we om het hardst over dat lange wachten, maar zullen we niet zo snel het 'terrasje pakken' overslaan, denkt consumentenpsycholoog Wessels: ,,Klagen over de lange wachttijden is zelfs een dankbaar gespreksonderwerp voor aan je eigen tafel, of misschien zelfs de tafel van de buren – zo krijg je nog meer verbondenheid. De positieve elementen, die we onbewust vooral ervaren, zijn sterker dan de negatieve. Je moest lang wachten, maar het was wel heel gezellig.''