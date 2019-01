Terreurrechtszaak: ‘Er hadden tientallen doden kunnen vallen’

De verdachten werden in september tijdens een grote antiterreuractie aangehouden. vierhonderd agenten werden op 27 september ingezet om de terreurverdachten op te pakken: in de regio Arnhem en bij een vakantiepark in Weert, Limburg. In een vakantiehuisje op dat park hadden vier verdachten net daarvoor wapentraining gehad en geoefend met het omhangen van bomvesten. Wat ze niet wisten, was dat de wapens onklaar waren gemaakt en de handelaren van wie ze de wapens en training hadden gekregen, politie-infiltranten waren.



Het huisje hing vol met afluisterapparatuur en camera’s. Toen de vier in een busje het park hadden verlaten, klapte de val dicht en werden ze aangehouden. Drie anderen werden aangehouden in huizen en in een park in de regio Arnhem. Ook waren er huiszoekingen in Rotterdam en Vlaardingen, waar twee van de verdachten vanuit Arnhem naartoe waren verhuisd. Een van de zeven verdachten is inmiddels weer vrij en hoeft vandaag niet voor de rechtbank in Rotterdam te komen.