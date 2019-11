Terreurverdachten van plannen aanslag in Nederland blijven langer vast

De advocaten van de verdachten willen al maanden meer duidelijkheid over de rol van de politie-infiltranten en een mogelijke undercoveractie van inlichtingendienst AIVD. Zij vragen zich af of de politie-infiltranten de verdachten niet hebben uitgelokt tot het maken van plannen. De training in het vakantiehuisje in Weert werd overigens niet alleen afgeluisterd, maar ook gefilmd. De bungalow was van tevoren volgehangen met camera’s.

‘Ik ben onschuldig’

Een van de verdachten, Nadim S. (27) uit Arnhem, stelde vanmorgen dat hij onschuldig is. Hij was niet aanwezig bij de training in het vakantiehuisje, wel bij een eerdere ontmoeting tussen de groep en de infiltrant in een park in Nijmegen. Volgens het OM wilde hij wel degelijk meedoen met de aanslag, al had hij twijfels. Nadim S.: ,,Ik zit nu al 13 maanden vast, maar ben ervan overtuigd dat ik onschuldig ben en daar wil ik uitgebreid over verklaren. Ik was bezig met heel andere dingen, met mijn huwelijk. Maar het OM kijkt niet naar die andere dingen.”



Het betoog van S.’s advocaat Ozdemir dat er ‘geen bewijs is tegen zijn cliënt’ geeft volgens het OM ‘de indruk van een nogal onrealistische kijk op het dossier’. Ozdemir vroeg om voorlopige vrijlating van zijn cliënt, de rechtbank ging daar niet in mee.