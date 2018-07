'Terrorist' Malek zal normaler lijken dan hij is

Malek is als Palestijnse vluchteling uit Syrië getraumatiseerd. Door de loodzware vlucht en met name door de dood van zijn vader, die verdronk op een zinkende boot. Eenmaal in Nederland vonden zijn broer, moeder en zus snel hun draai. Maar Malek niet. Hij trok zich steeds verder terug, ging vaker blowen en werd paranoïde. Dat dit geen pas later opgedoken verzinsel is om zijn terreurdaad te verdoezelen, blijkt uit de gebeurtenissen in de maanden vóór de steekpartij. In februari gooide Malek al zijn huisraad uit het raam van zijn appartement in Den Haag. Hij sloeg al tijdenlang wartaal uit, was als de dood voor de Israëlische geheime dienst en was ook echt al eerder opgenomen door zorginstelling Parnassia. Het Engelse waarschuwingsbriefje kwam pas een maand ná dat Malek zijn spullen uit het raam had gegooid en duidelijk de weg kwijt was.