Terug van weggeweest: in deze uitbundige outfit viert Nijmeegse burgemeester dit jaar carnaval

Alblasserdam Wijkagent wachtte niet op verster­king en liep met jonge collega bloedbad zorgboerde­rij tegemoet

Ze dachten rustig een bosje bloemen bij iemand langs te brengen, maar belandden luttele minuten later in een bloedbad. Een wijkagent en een jonge collega waren als eerste ter plaatse bij het dodelijke schietdrama op een zorgboerderij in Alblasserdam. Nu blikken agenten gedetailleerd en voor het eerst terug op de dag die hun leven voorgoed veranderde: ,,Daar zat John S., achter die boom.’’