Teruggang in taal en rekenen moet gestopt: gebrek aan kennis bij leraren

Verreweg de meeste scholen en opleidingen zien ook zelf het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leraren als het belangrijkste middel om leerlingen bij te kunnen spijkeren. Zo zegt 91 procent van de basisscholen dat professionalisering van leraren zou helpen om het rekenen te verbeteren, en bijvoorbeeld 83 procent van scholen in het voortgezet onderwijs ziet verdere professionalisering als mogelijkheid om het taalonderwijs te verbeteren.



Verder moeten besturen er volgens de inspectie voor zorgen dat de scholen een sterk onderwijsteam kunnen opbouwen met ontwikkelperspectief voor docenten. Daarbij is het belangrijk beginnende leraren te behouden, zodat ze niet al binnen twee jaar afhaken. Dat gebeurt nu met 11 procent van de starters in het voortgezet onderwijs.



Samen met het onderwijs werkt minister Wiersma (basis- en voortgezet onderwijs) aan een masterplan basisvaardigheden ‘om de basis op orde te krijgen’. Dit masterplan moet er uiterlijk vóór de zomer liggen. Wiersma: ,,Ook werken we aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd: dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.”



De bewindsman beseft goed dat het tij niet direct gekeerd zal zijn. ,,Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen. We moeten nú beginnen. Zodat je, waar je ook naar school gaat, goed wordt voorbereid op de toekomst en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.’’