‘Teruggetrokken’ vader (74) hield vrouw en kinderen tegen hun wil vast, zegt justitie

De vader werd ruim twee weken geleden aangehouden na een melding over mogelijk huiselijk geweld. Na zijn arrestatie kamde de politie zijn woning én bijbehorende tuin aan de Zonnebaars uit. Het onderzoek duurde dagen. In de tussentijd ontfermden hulpverleners zich over de vrouw, dochter en zoon.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vader van wederrechtelijke vrijheidsberoving: hij zou de overige gezinsleden tegen hun wil in de woning hebben vastgehouden. Verder beticht justitie hem van mishandeling én dierenmishandeling met de dood tot gevolg.

Dode kat in huis

Die laatste verdenking volgt op de vondst van een dode kat. Over het ‘overige bewijsmateriaal’ dat de politie heeft veiliggesteld, doet het OM geen uitspraken. In de tuin, zo maakte de politie eerder bekend, werd in elk geval niets gevonden.

Omwonenden omschreven de vader eerder als een ‘soort Jezusfiguur’. ,,Een magere man met lang wit haar. Hij liep rond in kapotte broeken en haalde soms eten uit de containers op straat. Ook stond hij vaak op die containers te trommelen.”

Over de overige gezinsleden - de kinderen zijn dertigers - konden buren maar weinig vertellen, omdat de drie maar zelden buitenkwamen. Omwonenden zeiden wel dat ze ‘ingevallen gezichten’ hadden en de ‘angst in hun ogen stond’.

Het gezin vermeed elk contact met omwonenden en de gordijnen van de woning zaten steevast potdicht. Omwonenden maakten bij de politie meermaals melding van geluidsoverlast, omdat ze zo nu en dan geschreeuw uit het huis hoorden komen.

Menselijke resten

In de wijk ging deed na de arrestatie van de vader een hardnekkig gerucht de ronde: de politie zou in en om de woning op zoek zijn naar menselijke resten. Die lijken niet gevonden te zijn, al kan een zegsman van het OM dat niet officieel bevestigen. Uit de aanklacht blijkt in elk geval niet dat zulke sporen daadwerkelijk boven water zijn gekomen.

De vader blijft nog zeker drie maanden achter de tralies en staat op 31 maart voor het eerst tegenover de rechter. Tot die tijd is justitie terughoudend met het doen van mededelingen over de zaak. De verdachte zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Volledig scherm De politie trof in de tuin uiteindelijk niets aan. © MediaTV