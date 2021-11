Terugkeer uit Zuid-Afrika zorgt voor chaos op Schiphol, deel besmette passagiers mag gewoon naar huis

De reizigers van vlucht KL598 vanuit Kaapstad zaten vrijdag rond het middaguur al ruim een uur in het op Schiphol gelande vliegtuig als de piloot letterlijk omroept: ,,Het crisisteam van KLM is nu in contact met de Nederlandse regering. Zij hebben nog steeds niet beslist hoe onze situatie behandeld moet worden. Daar wordt nu over gepraat. Ik begrijp dat het frustrerend voor u is, omdat u op informatie zit te wachten.”