TERUGLEZEN | 1417 nieuwe besmettingen, Janssen-vaccin vanaf 21 juni beschikbaar

LIVE | Vrij reizen binnen Europa bij volledige inenting, horeca kritisch op coronates­ten voor toegang

16:37 Wie volledig is ingeënt, kan komende zomer vrijuit reizen binnen Europa, zo hebben de 27 EU-landen vandaag besloten. Een coronatest of quarantaine is dan niet meer nodig. Fieldlab Evenementen heeft verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit dat vanaf 30 juni zonder grote beperkingen weer evenementen zijn toegestaan. Marcel Elbertse, voorzitter van de stuurgroep, is trots dat de onderzoeksresultaten van Fieldlab aan de basis daarvan hebben gestaan.