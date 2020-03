TERUGLEZEN: Cuba en Rusland sturen medische teams, Italië sluit alle 'niet-strategische bedrijven'

Groep van 117 gestrande Indiërs kan morgen alsnog doorvlie­gen naar huis

21 maart De groep Indiërs die gisteren strandde op Schiphol, omdat een KLM-toestel geen toestemming kreeg naar New Delhi te vliegen, kan morgenochtend alsnog de terugreis naar New Delhi hervatten, meldt een woordvoerder van KLM. Vlucht KL 871 zal naar verwachting rond 08.00 het luchtruim kiezen. Het merendeel van de Indiërs zit vanavond nog altijd in de internationale transitruimte op de luchthaven. Het gaat volgens de marechaussee om een groep van in totaal 117 personen.