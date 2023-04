TERUGLEZEN | Goederentrein botste eerst op kraan, daarna ontspoorde intercity

1 dode, 30 gewondenBij een treinongeval in Voorschoten zijn dinsdagochtend één dode en tientallen gewonden gevallen. Een goederentrein knalde tegen een bouwkraan, waarna een passagierstrein tegen de brokstukken botste en ontspoorde. De overleden persoon is een man van 65 jaar uit het Limburgse Beringe, hij was kraanbestuurder van bouwbedrijf BAM. Van de gewonden bevinden zich drie ernstig gewonden nog op de intensive care. Alle ontwikkelingen over het incident lees je hieronder terug in ons blog.