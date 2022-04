TERUGLEZEN | Koningsdag weer ‘als vanouds’ gevierd: drukke feesten en onderhandelen op de vrijmarkt

Belangrijkste nieuws op een rij:

- De jarige koning Willem-Alexander (55), koningin Máxima en hun dochters hebben in Maastricht Koningsdag gevierd. Het gezelschap deelde ‘boksen’ uit aan Oranjefans en zong en sprong enthousiast mee bij optredens van dj-duo Lucas & Steve, violist André Rieu en zijn orkest en de band Rowwen Hèze.

- Langs de route stonden vooral Oranjefans, maar nooit eerder hadden Nederlanders zo weinig vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Slechts 54 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in koning Willem-Alexander. ,,Peilingen doen me niet zo veel. Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek”, reageerde de koning op de route. ,,Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand.”

- Het grootste muziekfestival was Kingsland, dat plaatsvindt in drie steden: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. In de RAI waren vijf stages met artiesten als Martin Garrix, Frenna en Sunnery James & Ryan Marciano op het podium. Prins Floris is ook een van de dj’s die in de hoofdstad achter de draaitafel plaatsnamen. In Breda worden 40.000 bezoekers verwacht voor het Koningsdagfeest van Radio 538.