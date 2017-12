Terugroepactie: mogelijk salmonella in babyvoeding Kruidvat

NS: vertragingen zijn niet uit te sluiten, ook in Zwitserland loopt het nu vast

12:10 Sneeuw en verkeer is een slechte combinatie. Maar dan kunnen we toch altijd nog met de trein? Nee dus, ook de Nederlandse Spoorwegen past het dienstrooster aan. Kunnen we dan nergens meer tegen! We vragen het aan Erik Kroeze, woordvoerder van de NS.