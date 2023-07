Terwijl Den Haag nasiddert na val kabinet, gaat Nederland op vakantie: ‘Blijf nieuws nu wel volgen’

Terwijl demissionair premier Rutte bij koning Willem-Alexander heeft gesproken over de val van kabinet Rutte IV, spoedden honderden Nederlanders de grens over voor belangrijke zaken: hun vakantie is begonnen. Hoe verlaten zij hun land waar zoveel aan de hand is, of zijn alle zorgen verdwenen zodra de grens gepasseerd is? „Ik denk dat Rutte hierop had gehoopt.”

De bezoekers van de warme parkeerplekken rondom Hazeldonk-West, een tank- en rustgelegenheid langs de snelweg en net onder Breda, hebben één ding gemeen: over iets meer dan 2 kilometer rijden ze de grens over. Het publiek doet het nodige; er wordt op kleedjes gebeden richting Mekka, honden doen hun laatste plas op Hollandse grond en Mariska en Remco uit Leiden laden zich op voor hun volgende kilometers.

Ze staan in een strookje schaduw naast hun oude bus, een voormalig ziekenwagen van een Duitse kazerne. „Hij gaat maar 90, heeft geen airco en maakt veel herrie, dus we stoppen soms om niet horendol te worden. Maar als je erin zit, heb je direct een glimlach op je gezicht”, zegt Remco.

‘Zag het aankomen’

Het stel hoeft vandaag niet meer zover; ze gaan naar een stadscamping bij Antwerpen. „Daarna gaan we naar het Engelse Margate”, zegt Mariska. „Met Engelse vrienden gaan we onze 50ste verjaardag vieren. Zij zitten allemaal in de muziekbusiness; er zal veel goede muziek zijn.” En drank, vult Remco aan. „Dat wordt wel gekkenhuis.”

Dat was het gisterenavond ook wel even, toen Remco op Teletext tegelijk zag dat het kabinet was gevallen én dat Edwin van der Sar een hersenbloeding had gekregen. ‘Heftig’, noemt hij de gebeurtenissen. „Omdat mijn vader jarenlang politiek verslaggever was, toevallig bij het AD, zit het volgen van de politiek er sinds m'n kindertijd in. Ik ging wel eens mee naar de redactie en naar het perscentrum in Den Haag. Toen ik het nieuws gisterenavond zag, dacht ik: ja, die zag ik wel aankomen.”

Mariska en Remco hebben hun camperbus sinds 2016 en willen eigenlijk een grotere maar ja, je hecht er zo aan. En die politiek nu? De val zagen ze aankomen, zeggen ze. ,,Het zou goed kunnen dat Rutte hierop had gehoopt."

Het zou goed kunnen dat Rutte hierop had gehoopt, denkt Remco. „En dat hij bij een volgende verkiezing de stemmers van Forum erbij hoopt te krijgen. De partijen zijn een beetje populistisch geworden. Het zijn veel ego's in de kamer. Tegelijk zijn Nederlandse politici wél benaderbaar. Als wij in Den Haag gaan dineren zien we Rutte regelmatig eten. En hij is nu met z'n eigen auto naar de koning.”

Mariska haalt haar schouders op. „Ik word er niet gelukkig van dat het kabinet is gevallen. Ik vraag me af wat er nu gaat gebeuren, ik weet het echt niet. Ik hoop terug te komen in een Nederland met mooi weer. Qua politiek verwacht ik nog geen concrete plannen.”

In het comfort van de airco van hun auto nuttigen Michen (26) en Louise (23) uit Leiden hun maaltijd van McDonald's. De raskampeerders koersen, met een auto vol kampeerspul en een koelbox met koud bier, uit op bestemming Luxemburg. „Toen ik als kind met m'n ouders ging kamperen, stopten we ook altijd hier op Hazeldonk. Het zit er een beetje in”, zegt Michen.

„We hebben elkaar zes jaar geleden op een camping in de Ardennen leren kennen”, zegt Louise. „Nu doen we wel een béétje aan glampingen, hoor. We hebben een ruimte tent en kasten voor onze spullen.”

De auto van Michen en Louise is zorgvuldig ingeladen door Michen. ,,Het is een soort tetris."

Om over politiek te praten zijn we bij hen ‘niet aan het juiste adres’, zegt Michen meteen. „Ik heb zoiets van, daar gáán we weer, weer een gevallen kabinet. Maar er zijn wel thema's die ik belangrijk vind. Ik werk in het onderwijs, daar moet genoeg aandacht naar toe.” Louise werkt als makelaar en zit dus op het thema woningmarkt. „Daarin is zoveel onrust. Ik hoop vooral dat dat een keer stopt.”

Zodra het stel de grens over is zullen ze er niet veel meer aan denken, verwachten ze. „Dan zijn we lekker op vakantie, daar zijn we heel makkelijk in. Maar ik laat de nieuwsapp wel aan staan zodat ik pushberichten blijf zien. Of misschien toch niet, nu ik er over nadenk.”

Hardleers

Onder een steeds warmer wordende zon maakt Mark Boers uit Rijswijk een veiligheidsbord vast aan de fietsen in de fietsendrager, die achterop zijn huurcamper zitten. „Dat hoeft in Nederland niet, maar in het buitenland wel”, zegt hij, wijzend naar het rood-wit gestreepte bordje. Ze koersen richting Noord-Spanje, waar ze over een paar dagen aan hopen te komen.

Via een nieuwsapp zag het gezin gisteravond dat het kabinet gevallen was. Dat verbaasde Mark. „Dit had ik niet verwacht. Migratie speelt al zo'n tijd, ik had gedacht dat ze eruit zouden komen. Toch gaat het nu mis. Ik merk dat ik er cynisch van wordt; hoeveel kabinetten zijn er al gevallen onder Rutte? Hij wordt hier goed in. Ik denk dat het een strategisch iets is, dat het hem uitkomt dat we straks weer verkiezingen krijgen.”

Af en toe zullen we nog wel 'ns een nieuwsapp openen, ik vind het fijn om op de hoogte te blijven Mark , Vakantieganger

En dan, valt Nederland weer massaal voor de langstzittende premier, of wordt het eerder een populaire nieuwkomer, noem Caroline van der Plas (BBB)? Mark kijkt bedenkelijk. „Ik denk dat mensen hardleers zijn.”

Tijdens hun vakantie zal het stel af en toe wat mee krijgen van de situatie in Den Haag, verwachten ze. „Af en toe zullen we 'ns een nieuwswebsite openen. Ik vind het fijn om op de hoogte te blijven. Er is veel aan de hand. Tegelijk kun je niet al het leed van de wereld op je schouders nemen, we gaan er lekker tussenuit.”

Lekker op de bonnefooi, zegt Patricia. „Er zijn zoveel mooie campings, via een app bekijken we steeds wat er in de buurt is. We kijken vooral naar campings met zwembad.” Dat heeft met zoon Pieke (13) te maken. „Als er maar een zwembad is op de camping, dat is het enige wat boeit.”

