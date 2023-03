Terwijl ouderen op balkon moesten wachten, roofde Alisa N. hun hele huis leeg

De diefstallen hebben veel invloed op de slachtoffers: ,,Toen ik zag dat mijn gouden trouwring weg was, wist ik niet dat ik over zoveel scheldwoorden beschik.’’ Een 90-jarig slachtoffer is aanwezig bij de zitting: ,,Goud krijg je, dat koop je niet. Ook mijn emoties zijn gestolen. Net als een gouden choker die mijn eerste man voor mij kocht. Ze heeft geen idee wat ze iemand aandoet.”

Namens AD Groene Hart is rechtbankverslaggever Stijn Tielemans aanwezig bij de zaak: ,,Alisa N. vertelt eigenlijk weinig tijdens de zaak. Ook nadat de slachtoffers vertelt over wat het voor hen betekende, zegt ze daar weinig over.’’

