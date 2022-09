Terwijl zijn ouders in de schuilkelder zitten in Kiev, verliest Herman (18) in Nederland een vermogen: ‘Het klonk zo logisch’

Draai­deur-jihadist Samir A. moet weer de cel in, nu 2,5 jaar

Samir A., een van Nederlands meest bekende jihadisten, moet 30 maanden de cel in. De rechtbank in Rotterdam heeft hem vanmiddag veroordeeld voor het financieren van terrorisme. A. zamelde veel geld in voor 25 IS-vrouwen en hielp vrouwen ontsnappen uit detentiekampen in Syrië.

31 augustus