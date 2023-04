Tess hangt regenboogvlag voor het raam en krijgt paar uur later baksteen tegen de ruit: ‘Belachelijk’

Met video Jongerenbe­ge­lei­der doet aangifte tegen Rotterdam­se agenten: ‘Ze timmerden me gewoon in elkaar’

Een 34-jarige woongroepbegeleider uit Amsterdam gaat aangifte doen van mishandeling door de politie Rotterdam. De man was in de buurt van een schietpartij, legitimeerde zich maar kreeg daarna alsnog klappen. Hij is verbijsterd. ,,Ik bén nota bene hulpverlener.”