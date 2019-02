Tewaterlating gaat bijna vreselijk mis

Op bovenstaande videobeelden is te zien hoe de man zich schuin onder het schip bevindt als het vaartuig begint te glijden. Hij weet zich - na nog een struikeling - op het allerlaatste moment met een duik in veiligheid te brengen. Het schip, een negentig meter lange NB 748 met de naam Tasman, raast rakelings langs hem heen. Daarna is te zien dat hij opkrabbelt en zich bij andere werfmedewerkers voegt.



Het incident had plaats op de werf van Royal Bodewes. De scheepsbouwer kondigde de tewaterlating eerder al via zijn website aan. ‘De werf is open voor publiek, maar het betreden van de werf is op eigen risico’, valt er te lezen.



Op videobeelden van andere aanwezigen is te zien hoe ruim honderd mensen de werf tijdens de tewaterlating bezochten.