Theo (69) schrijft brief aan huisarts: ‘Geef mijn ic-bed maar aan jonger iemand’

Theo Even (69) uit Losser schrijft in een brief aan zijn huisarts dat hij geen ic-bed hoeft als er een tekort aan is. Gezien zijn slechte fysieke toestand ziet hij daar geen heil in. Maar het is ook een gebaar naar een jongere generatie. „Ouderen denken niet alleen aan zichzelf.”

Even was eerder raadslid voor D66 in de gemeente Losser en werkzaam voor de Koninklijke Luchtmacht. Hij werkte daar met giftige verf en werd een van de chroom-6 slachtoffers, die gebukt gaan onder diverse aandoeningen.

Even heeft zijn brief ook aan De Twentsche Courant Tubantia ter publicatie gegeven. Niet om de aandacht op zichzelf te richten. Nee, hij wil bovenal kwijt dat mensen, zolang het nog kan, in goed overleg met hun huisarts praten over wat voor hun een waardig einde is. De ene keer is iemand nog zelfstandig genoeg om zelf het initiatief te nemen tot zo’n gesprek mét of een brief áán de huisarts. De andere keer zou de huisarts zelf het gesprek moeten aangaan.

Zijn brief heeft voor hemzelf twee doelen. Hij wil voorkomen dat hij happend naar adem thuis sterft, want hij wil wel in aanmerking komen voor euthanasie of goede palliatieve sedatie. Het andere doel is te laten zien, dat iemand waardevol kan zijn door iets te doen voor een ander; in dit geval plaatsmaken voor een jongere. „De crisis brengt ons fysiek verder uit elkaar, maar in gedachten juist dichter bij elkaar.”

Even is ervan overtuigd dat heel veel ouderen, die ernstig ziek zijn zoals hij, op deze manier zullen reageren en zullen aangeven dat beademing of intensive care niet meer hoeven. „Goede communicatie daarover met hen is dan wel essentieel.”

Lees hieronder de brief

Volledig scherm © Annina Romita DTCT

Aan mijn huisarts, Gezien de huidige coronacrisis, heb ik een besluit genomen. Met de bedoeling voor de mensen (artsen) die moeilijke beslissingen moeten nemen en de mensen die de beslissingen (al of niet gedwongen) moeten aanvaarden, een mogelijkheid te openen, om het gezamenlijk leed te verzachten. Mijn vrouw en kinderen steunen mij! Dit is mijn besluit! Ik heb hartfalen en veel comorbiditeit en word (hoop ik) 70 jaar dit jaar. Mij zullen ze niet meer opnemen, denk ik, ook gezien het protocol dat de artsen in hun beslissingen moet steunen. Als ik besmet raak zal ik het, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet overleven. Maar om de eer aan mijzelf te houden en om de artsen en met name de IC-arts niet voor een moeilijke keuze te stellen, neem ik de beslissing dat ik niet wil worden opgenomen, ook met de hoop, dat een jonger vitaler mens een kans krijgt om te overleven. Maar ik wil dan wel op een zo snel als mogelijke manier, zo humaan mogelijk kunnen sterven en dat ik snel de datum voor mijn euthanasie mag vaststellen en laten uitvoeren. Ik blijf uiteraard hopen dat ik niet besmet raak en zal er alles aan doen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Ik wens u allen veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd die ondanks al het verdriet en radeloosheid, veel goeds laat zien. Ik zal u meenemen in mijn gebeden. Ik wil de artsen ook dringend adviseren de mensen die geen zorg meer krijgen, in hun waarde te laten, door ze te begeleiden en keuze te bieden voor een humaan en zacht einde. Voorkom dit extra verdriet! Theo Even