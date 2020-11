Theo Hiddema: ‘Nederland kan het cultureel niet aan om migranten te blijven verwelkomen’

Dan maar zó knallend het nieuwe jaar in: carbidleve­ran­ciers zien toename bestellin­gen

12 november Verkopers van benodigdheden voor carbidschieten zien de vraag flink stijgen sinds gisteren in verschillende Veiligheidsregio’s is besloten dat je met de melkbussen knallend het nieuwe jaar in mag. Carbid valt niet onder vuurwerk en dus niet onder het aangekondigde verbod, net als sterretjes, knalerwten en trektouwtjes.