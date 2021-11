Thierry Baudet en Willem Engel op de hak genomen op Twitter: ‘Deze hashtag is totaal belachelijk’

Snelweg­held Henry overladen met reacties vanuit hele wereld: ‘Krijg er kippenvel van’

Henry Temmermans uit Nunspeet was de held van het weekend door zijn actie op snelweg A28, waar hij een vrouw klem reed die achter het stuur onwel was geworden. Het filmpje van zijn heldendaad ging viraal. Temmermans is bedolven onder positieve reacties vanuit de hele wereld. Vanavond werd hij in het gemeentehuis bedankt door burgemeester Breunis van de Weerd.

22 november