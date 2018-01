Thierry Baudet vs. Gerrit Hiemstra: twitterfittie over het klimaat

Gerrit Hiemstra, een van Nederlands bekendste weermannen, doet het wel vaker, zegt hij: reageren als hij iemand onzin ziet verkopen. Alleen was die ‘iemand’ deze keer Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, politicus met een groeiende én zeer actieve aanhang. Het leidde (in ieder geval tijdelijk) tot een opmerkelijke heropleving van het klimaatdebat in Nederland.



De polemiek, vooral gevoerd op Twitter, begon op 3 januari toen Baudet in een bericht kritiek leverde op de klimaatfilm van Al Gore, de voormalige Amerikaanse vice-president die klimaatactivist werd. Gore strijdt in die film tegen klimaatverandering, Baudet noemt het een ‘propagandafilm’. ,,Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken”, stelt de FvD-leider.



De reactie van de nuchtere meteoroloog Hiemstra, die al tijden waarschuwt voor klimaatverandering: ,,Een tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen?” Daarna waren de rapen gaar. Baudet, toch al geen fan van de publieke omroep en blijkbaar niet gediend van kritiek van een NOS-weerpresentator, meldde dat Hiemstra ontslagen zou moeten worden om zijn reactie. Een tweet die hij later verwijderde.