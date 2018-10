Thijs en Oscar redden zieke man op A5: Hij zat schuimbekkend achter het stuur

Twee 'snelweghelden' hebben vanochtend een mogelijk ernstig ongeluk voorkomen.Toen Thijs Schram zag dat een bestuurder op de A5 tussen Amsterdam en Schiphol onwel was geworden, twijfelde hij geen moment en greep samen met een andere automobilist in.

Even denken ze nog met een wegpiraat te maken te hebben. Thijs Schram en Oscar Abels zien allebei een auto op de A5 gevaarlijk over de weg slingeren. Het is Oscar die als eerste in de gaten krijgt dat de man achter het stuur niet in orde is. Hij zet prompt zijn VW Polo in om de stuurloze auto achter hem te laten stoppen. Dat die tegen zijn auto botst, neemt hij voor lief.

Thijs Schram ziet de heldendaad en vervolmaakt hem. ,,Eerst dacht ik nog: wat een eikel, die slingerende bestuurder, toen zag ik hem schuimbekken.'' Als Schram stopt om te helpen, lijkt dat even onmogelijk. De auto van het slachtoffer is hermetisch afgesloten. Daarom pakt hij een kettingslot, slaat een achterraam in en reikt naar binnen. ,,Ik boog over de bestuurder heen en haalde de sleutel uit het contact.'' Zo kan de wagen open en wordt misschien wel het leven gered van de bestuurder, een vader van een pasgeboren kind. ,,Het was een levensgevaarlijke situatie.''