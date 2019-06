Thijs fietst met een arm Alp d'Huez op: ‘Want naar beneden gaat niet’

videoWie deze week de Alpe d’Huez oprijdt, kan het niet ontgaan: de Franse berg is even in Nederlandse handen. Een route van 14 kilometer lang, 21 bochten, met talloze foto’s, kaarsjes en spandoeken langs de weg: de veertiende editie van Alpe d’HuZes is er neergestreken. Ruim tienduizend Nederlanders zijn erbij en de helft van hen gaat vandaag de berg op om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Dertig vrachtwagens zijn er voor nodig om de tijdelijke Nederlandse nederzetting op te bouwen. Frietkramen, taxi’s, potten pindakaas en stellages voor de finish, allemaal gesponsord door bedrijven. Duizend vrijwilligers zorgen er deze week voor dat het de fietsers en wandelaars, die soms wel zes keer de berg op en af gaan, aan niets ontbreekt.

Elke deelnemer heeft z’n eigen verhaal en is meer dan bereid dat te delen. Zo fietsen de 4-jarige Demi van Brummelen en haar vader een dag voor het echte evenement op een aanhangfiets de berg op. ,,Ik doe het voor de zieke mensen”, vertelt ze bij de finish, waar oma haar met tranen in de ogen opwacht. ,,Ik ga mijn hele leven al mee naar de berg en wilde een keer zelf fietsen.” Demi’s familie verloor zes mensen aan kanker.

Of Thijs Kroezen (25), die zo vaak kanker kreeg dat het niet meer op een hand te tellen is, zoals hij dat zelf zegt. ,,Ik fiets vandaag alleen omhoog, want naar beneden gaat niet. Te gevaarlijk.” De Utrechter fietst namelijk op een speciale, aangepaste fiets waarmee hij kan remmen en schakelen met één arm, de andere verloor hij door botkanker. ,,Ik doe dit niet voor mezelf, of om iets te bewijzen. Ik doe dit voor anderen. Een eerbetoon aan hen die er niet meer zijn.”

Dat eerbetoon zie je overal terugkomen. In de bochten langs de weg omhoog bijvoorbeeld, in alle 21 hangen spandoeken. Van geldschieters en sponsors, vol aanmoedigingen voor de ruim 4.700 deelnemers, maar natuurlijk ook voor de mensen die er zelf niet meer bij kunnen zijn en er op deze manier toch wél bij zijn. Frank bijvoorbeeld, die afgelopen september op 23-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Maar liefst veertig mensen gaan voor hem de berg op, zoals hij dat zelf ook ooit deed. ,,We nemen Frank symbolisch nog een keer mee naar boven”, vertelt zijn tante Gertruud van Duin. Ze trekt een kar voort, met daarin tachtig stenen, bijna tachtig kilo - het gewicht van Frank. ,,Hij is erbij, in ons hart. Ik denk ook meteen weer aan hem als ik deze kar trek. Hij was ondernemer, heel creatief, dit zou hij geweldig hebben gevonden.” Het team voor Frank zamelde al meer dan 100.000 euro in.

Fransen

Nieuw is dat er dit jaar ook Fransen meedoen. Tachtig ondernemers uit de gemeente Le Bourg-d’Oisans, waarin Alpe d’Huez ligt. Een primeur dus, terwijl dit toch al de veertiende editie is van Alpe d’HuZes. ,,De Fransen willen hiermee een belangrijk signaal afgeven. Laten zien dat het niet alleen een evenement is voor Nederlanders, dat we het ook samen kunnen doen”, vertelt Maarten Alfrink (43) die een hotel runt in de regio. Dat er veel cultuurverschillen zijn tussen Nederlanders en Fransen, mag geen geheim zijn. En dat de Nederlandse invasie, zoals je het evenement wel kunt noemen, niet altijd even goed valt bij de Fransen lijkt dan ook logisch. ,,Fransen zijn vaak tegen nieuwe dingen. De massale intocht van Nederlanders overvalt ze elke keer weer een beetje. De gemeente wil nu duidelijk maken dat de streek er ook veel aan heeft. Dat het geld oplevert.”

De ramen en deuren van winkels in het dorp onderaan de berg hangen vol Franse flyers over het evenement. Het personeel draagt shirts met daarop het logo van Alpe d’ HuZes en de bakker verkoopt felgekleurde roze 6’en. Restaurants serveren cappuccino’s met in het melkschuim een afbeelding van een wielrenner. Ook staan er bij de supermarkt potten waarin donaties kunnen worden gestopt, die zijn wel nog voorzien van een Nederlandse tekst. Onhandig, vindt Alfrink: ,,Als dit ook in het Frans gecommuniceerd zou worden, zou het veel meer opleveren.”

Volgens de Nederlandse ondernemer bestaat Alpe d’HuZes nog omdat het evenement om een goed doel draait. ,,Zonder dat doel had het hier echt geen kans van slagen gehad. Dan hadden de Fransen nooit meegeholpen.” De opbrengst van Alpe d’HuZes, de afgelopen dertien jaar ruim 162 miljoen euro, gaat naar de strijd tegen kanker. Zo werden er al 236 onderzoeken gefinancierd.

Morgen zijn de finish en de bekendmaking van de opbrengst van Alpe d’HuZes 2019 vanaf 19.30 uur te volgen via de site en app van deze krant.