Thijs H. in hoger beroep tegen vonnis van achttien jaar cel

„Hij is ten onrechte veroordeeld voor moord’’, motiveert zijn advocaat Serge Weening de stap. ,,Bovendien heeft de rechtbank Thijs ten onrechte deels zijn daden aangerekend. Het Pieter Baan Centrum heeft na uitgebreid en zorgvuldig onderzoek geconcludeerd dat hij volledig handelde onder invloed van een ernstige psychose. Thijs H. was volledig ontoerekeningsvatbaar.”



Weening vindt dat het vonnis van de rechtbank geen recht doet aan de omstandigheden waaronder Thijs tot zijn handelingen kwam. „De rechtbank heeft feiten verkeerd geïnterpreteerd. We zien het hoger beroep met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Weening en Job Knoester. Laatstgenoemde advocaat neemt de taak over van Weenings kantoorgenoot Joost de Bruin, die officier van justitie wordt.



Het Openbaar Ministerie (OM), dat 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging eiste, legt zich overigens wel neer bij het vonnis. „We hadden graag gewild dat het nu klaar was, vooral voor de nabestaanden. Wij gingen voor een hoge celstraf in combinatie met tbs. Dat hebben we gekregen. Daarom gaan we niet in hoger beroep”, aldus een woordvoerster.