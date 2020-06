Thijs H. voor de rechter: zijn ouders en zus zwijgen

LIVE TWITTERRuim een jaar nadat Thijs H. drie wandelaars heeft gedood in Den Haag en Heerlen nadert de strafzaak een ontknoping. Vandaag staat de 28-jarige Limburger voor de rechter tijdens de laatste voorbereidende zitting, later deze maand volgt de inhoudelijke behandeling.

Verslaggever Niels Klaassen is vandaag in de rechtbank in Maastricht en doet live verslag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te lezen.

De zaak trok diepe sporen door Den Haag en Zuid-Limburg, waar Thijs H. begin mei drie wandelaars van het leven beroofde toen zij hun hond uitlieten. De slachtoffers Etsuko (56) uit Den Haag, Diny (63) uit Heerlen en Frans (68) uit Hoensbroek werden herhaaldelijk gestoken.

H. werd 8 mei opgepakt na een klopjacht en legde in augustus een bekentenis af. Hij zou handelen na ‘opdrachten’ die hij via kentekens en nieuwsberichten kreeg. Psychologische experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) concluderen dat hij ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ is. Hij had last van wanen.

Daarom adviseren de deskundigen geen celstraf maar tbs met dwangverpleging, tot onbegrip van nabestaanden en het Openbaar Ministerie. Het OM suggereert dat H. zijn psychische klachten mogelijk ‘aandikt’.

Volledig scherm Hondenbezitters lopen mee met de stille tocht ter nagedachtenis aan Etsuko, de 56-jarige vrouw die op 4 mei in de Scheveningse Bosjes met een mes werd gedood tijdens het uitlaten van haar twee honden. © ANP

Getuigen

De voorbije weken is extra medische informatie aan het dossier toegevoegd, ook zijn de verdachte en familieleden nog gehoord. De ouders en zus van H. hebben in die verhoren gezwegen, meldt de officier van justitie vanochtend tijdens de zitting: ,,Ze beroepen zich op het verschoningsrecht. Het is zinloos om hen alsnog op te roepen op zitting, tenzij ze dan wel antwoorden willen geven.” 22 juni begint de inhoudelijke behandeling.

De zaak jaagt opnieuw de discussie aan over de staat van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. H. was in behandeling voor psychische problemen, maar werd kort voor de dubbele moord in Zuid-Limburg niet opgenomen, ondanks het dringende verzoek van zijn ouders. Al eerder waren er incidenten: ,,Voor mijn cliënt is het belangrijk te weten: had dit voorkomen kunnen worden”, zei Phil Boonen, de advocaat van nabestaanden van de Limburgse slachtoffers. ,,Misschien had er ingegrepen kunnen worden.”

Ook oordeelde een onafhankelijke commissie dit voorjaar dat zijn behandelaars eerder het beroepsgeheim hadden moeten doorbreken om H. te tippen bij de politie, nadat hij met bebloede kleding was teruggekeerd bij de kliniek in Maastricht. Maar pas toen H. voor de tweede keer uit de gesloten afdeling verdween, trokken behandelaars aan de bel.

De zaak-Thijs H.

Thijs H. (28) wordt verdacht van moord op drie wandelaars begin mei vorig jaar.

H. meldde zich, met bloed op kleding en handen, na de dinsdagmoorden bij de Mondriaan-kliniek voor opname. Hij ontsnapte tot twee keer toe van de gesloten afdeling, woensdagochtend meldde de kliniek hem pas bij de politie.

Na een opsporingsbericht werd hij woensdagavond 8 mei aangehouden in Margraten.

Aanvankelijk ontkende H. iedere betrokkenheid. Maar in augustus legde de Limburger een bekentenis af: naar eigen zeggen gaven ‘stemmen’ hem opdrachten om te moorden. Experts van het Pieter Baan Centrum concludeerden na observatie dat H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ is.

Maar het OM ging niet zomaar mee in dat scenario. Volgens justitie veinst H. zijn psychische problemen deels: ,,Het PBC stelt misschien dat hij zijn psychose goed kan verhullen, hij kon ook goed liegen”, zei de officier van justitie tijdens de eerdere zitting.