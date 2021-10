Thoolse hunk staat met blote torso en paard op kalender voor het goede doel

THOLEN - Het is misschien wel de start van een carrière als model. Remco van Vossen (24) uit Tholen is één van de mooie mannen die prijken op de Horse and Hunk kalender van volgend jaar. ,,Het was een complete verrassing dat ze mij vroegen.’’

Voor wie de Horse and Hunk kalender nog niet kent: hij is dertien jaar geleden opgezet door onder andere Fianne Imminga, toen zij in het laatste jaar van de opleiding Hippische Bedrijfskunde een studentenbedrijf moest oprichten. Met een aantal medestudenten bedacht ze een kalender waarop elke maand een goed uitziende en gespierde man met een paard te zien is. Kalenders met mooie vrouwen waren er al genoeg vonden ze. De paardenkalender werd een blijvertje. De opbrengst gaat naar een organisatie die in verschillende landen paarden en ezels gratis medische hulp geeft.

Modellenbureau

Remco van Vossen werd gevraagd om te poseren voor de kalender. Hij werd gespot op Instagram. ,,Daar plaats ik wel eens bodyfoto's op’’, verklaart hij. De Tholenaar was aangenaam verrast door het verzoek. Hij heeft naar eigen zeggen tot nu toe enkel geposeerd voor fotografen die hun porfolio wilden aanvullen, maar nog niet voor iets waarmee daadwerkelijk naar buiten werd getreden. Die wens had hij overigens al wel. ,,Ik sta sinds kort ingeschreven bij een modellenbureau in Amsterdam. Het is mooi dat dit nu op mijn pad kwam.’’

Wie de kalender speciaal voor Remco koopt, zal wel even geduld moeten hebben voor hij of zij een maand lang naar de blote torso van de Tholenaar kan kijken. Zijn foto is die voor de maand december geworden. Remco, die vele uren doorbrengt in de sportschool, zegt dat hij de fotoshoot erg leuk vond. ,,Ik houd van dieren en heb zelf in het verleden twee jaar paardgereden.’’