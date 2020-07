Tien jaar na moord: ‘Mooi dat heel veel mensen nog steeds aan Milly denken’

Terwijl Tibby Boele in koffiebar Coffee Fellows van het Haagse stadhuis espressootjes en cappuccino inschonk, had niemand door dat zij hoofdrolspeler is in een tragische familiegeschiedenis. In 2010 werd haar 12-jarige zusje Milly in Dordrecht misbruikt en gewurgd door de buurman, politieman Sander V. Hij begroef het meisje in zijn tuin.

De Dordtse Tibby (27) is nét moeder geworden van een prachtig kindje en vertelt thuis in Dordrecht dat ze blij was dat ze afgelopen jaar in Den Haag haar werk kon doen. Een plek waar niemand haar in verband bracht met haar geschiedenis.

Terwijl elders in het IJspaleis de Haagse raad debatteerde en waarnemend burgemeester Johan Remkes het stokje overnam van Pauline Krikke, schonk zij beneden in Coffee Fellows met een lach dat bakkie koffie waar iedereen altijd zo blij mee is. Tibby genoot van de levendige sfeer in het atrium. Al was er ook altijd de pijn om het onrechtvaardige verlies van haar zusje.

,,Hagenaars zijn een heel ander slag volk dan Dordtenaren, maar het was heel gezellig. Zeker de ambtenaren en de studenten zijn in voor een lolletje. Ik vond het fijn in Den Haag. En ik was er niet zoals in Dordrecht, waar iedereen me kent, ‘het zusje van Milly’, maar gewoon mezelf. In Dordt word ik nog steeds aangestaard. Al gebeurt dat gelukkig niet altijd meer.’’

Het was een onbeschrijflijke verdrietige en pijnlijke dag: 16 maart 2010. De 12-jarige Milly was sinds 10 maart spoorloos en heel de Dordtse wijk Sterrenburg hielp wanhopig met zoeken naar het vermiste meisje. De familie Boele kreeg de 16de een telefoontje met het verzoek naar het politiebureau te komen omdat er informatie was. Het gezin werd op het bureau urenlang vastgehouden, onwetend van het mediacircus dat zich rondom hun woning afspeelde, hopend op goed nieuws over Milly.