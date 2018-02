Tien jaar werk in Amsterdam loont meer dan tien jaar platteland

Tieners ontvoeren 14-jarige en blazen rook in kofferbak: 'We zijn in Auschwitz beland'

12:45 Een bizarre zaak stond gisteren op de rol van de Arnhems rechtbank: jongens uit Ede van 16, 17 en 18 jaar die een 14-jarige jongen in de kofferbak van hun auto duwen, naar het bos rijden, rook in de kofferbak blazen en zeggen: we zijn in Auschwitz beland. Eenmaal in het bos slaan ze hem in elkaar.