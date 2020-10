Tien opvoedtips van een ervaren mavodocent: ‘Wees geen curlingouder’

UPDATE Tot 4,5 jaar cel geëist voor ontsnap­pings­po­ging; gevangenis wil 170.000 euro schade verhalen

26 oktober De officier van justitie eist gevangenisstraffen tot 4,5 jaar tegen twee Franse verdachten die op 19 januari probeerden Omar L. te helpen ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. De penitentiaire inrichting wil de 170.000 euro schade verhalen op de vier verdachten die vandaag terechtstaan in de rechtbank in Zutphen.