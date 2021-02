Tienduizenden jonge, gezonde Nederlanders gesloopt door corona: ‘Ik neem afscheid van wie ik was’

Babs (52): ,,Van de week heb ik een paar tranen gelaten. Het voelt alsof ik afscheid neem van wie ik was, wat er was.”

Bastien (39): ,,Ik geneer me gewoon voor wie ik nu ben. Ik zit al elf maanden thuis. Het is verschrikkelijk om geen normale vader te kunnen zijn.”

Marlon (29): ,,Er waren nachten dat ik dacht: ik word morgen niet meer wakker. Ik voelde me zo alleen. Dat emotioneert me nog steeds.”



Volledig scherm Bastien Veen (39) uit Nieuw-Lekkerland is havenloods en heeft drie kinderen (3, 7 en 9 jaar). Babs Schipper (52) uit Zuid-Scharwoude is directeur van vier scholen in het speciaal onderwijs en heeft vijf kinderen. Marlon Cornelissen (29) uit Alphen (Brabant), woont samen en werkt als bewindvoerder. Alle drie kregen ze in maart 2020 corona. © Marco Okhuizen

Elke dag horen we op het nieuws hoeveel mensen met corona besmet zijn. Hoeveel patiënten op de ic liggen en hoeveel eraan zijn overleden. Maar hoeveel mensen ziek worden en maar niet genezen? Daarover hoor je bijna niemand. Uit onderzoek van deze site blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 gevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen.

De gevolgen zijn ingrijpend. We spraken jonge, sportieve, voorheen perfect gezonde mensen wiens leven gesloopt is. Een onderbelicht en grotendeels onbegrepen probleem, stellen artsen die zich bezighouden met de nazorg van deze groeiende groep. Vooral voor jonge mensen is de kans dat corona ze op deze manier treft veel groter dan dat ze door het virus in het ziekenhuis belanden.

Bastien Veen (39) is havenloods en heeft drie kinderen. Babs Schipper (52) is directeur van vier scholen en heeft vijf kinderen. Marlon Cornelissen (29) woont samen en werkt als bewindvoerder. Alle drie kregen ze in maart 2020 corona. De ziekte haalde hen volledig onderuit. Lees hieronder hun verhaal.