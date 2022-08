Tieners zitten volop in de drugshandel, politie haalt 13-jarige dealer van straat

Tien panden ontruimd om grote brand bij snackbar, explosiege­vaar geweken

De grote, uitslaande brand die zondagavond laat uitbrak bij een snackbar aan de Hoofdstraat Oost in het centrum van Wolvega (Friesland) is onder controle. Door de brand was een gaslek ontstaan, waarop de brandweer besloot om de omgeving te ontruimen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om zeker tien omliggende panden. De bewoners mochten na enkele uren weer terug naar hun woningen. De brandweer is nog wel bezig met nablussen.

6:06